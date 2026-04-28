Menace de drones : des élus américains réclament la mobilisation de la Garde nationale pour sécuriser la Coupe du monde 2026

À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, deux membres républicains du Congrès américain ont appelé l’administration à autoriser le déploiement de la Garde nationale afin de faire face aux menaces potentielles liées aux drones. Cette demande vise à renforcer la sécurité autour des matchs organisés sur le sol américain, dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la protection de l’espace aérien.

Dans une lettre adressée à plusieurs hauts responsables fédéraux, dont le secrétaire à la Sécurité intérieure, le procureur général par intérim et le chef du Pentagone, les représentants Michael McCaul et Elijah Crane ont exhorté à une action rapide et coordonnée. Tous deux membres de la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, ils plaident pour une réponse interministérielle afin de sécuriser efficacement les événements à venir.

Les élus mettent en garde contre des lacunes potentielles en matière de personnel et des complications liées aux juridictions partagées entre autorités locales, organisateurs et agences fédérales. Selon eux, cette fragmentation pourrait affaiblir la réponse face à des menaces émergentes comme l’utilisation de drones à des fins malveillantes.

Ils estiment que la Garde nationale, grâce à sa capacité de déploiement rapide et à son expérience en gestion des situations d’urgence, constitue un outil essentiel pour coordonner les efforts de sécurité. Dans leur courrier, ils soulignent que cette force est « idéalement placée » pour appuyer les autorités fédérales et locales dans la surveillance et la neutralisation des menaces aériennes.

La Coupe du monde 2026 doit se dérouler dans 11 villes américaines, ce qui représente un défi logistique et sécuritaire majeur pour les autorités. La sécurisation de l’espace aérien au-dessus des stades et des zones environnantes est devenue une priorité, notamment face à la prolifération de drones accessibles au grand public.

À ce stade, ni le département de la Sécurité intérieure, ni le département de la Justice, ni le Pentagone n’ont réagi publiquement à cette demande. L’appel des élus intervient alors que les préparatifs de l’événement s’intensifient et que les enjeux sécuritaires prennent une importance croissante.