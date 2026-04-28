Spotify grossit encore, et ses comptes suivent

Voilà un chiffre qui claque comme une bonne basse dans un casque: 761 millions d’utilisateurs actifs mensuels à la fin du premier trimestre 2026. Spotify en a gagné 10 millions en trois mois et fait même mieux que ce qu’il s’était promis, deux millions de plus que sa propre prévision. Dans le même mouvement, la plateforme revendique 293 millions d’abonnés payants, +3 millions sur le trimestre, conforme à la trajectoire annoncée. Derrière ces volumes, les finances prennent du relief: bénéfice d’exploitation à 715 millions d’euros, en hausse de 40% sur un an, chiffre d’affaires à 4,53 milliards d’euros, +8%, pile dans les clous.

La machine à abonnés tourne, la nouvelle direction aussi

Côté recette, Spotify met en avant une offre gratuite retravaillée, plus personnalisée « à l’échelle mondiale », avec des usages en hausse sur certains marchés dont les États-Unis, preuve que le gratuit reste un formidable entonnoir quand il est bien huilé. Alex Norström, co-directeur général, y voit un signal positif pour la suite, avec un désabonnement qu’il estime contenu et une ambition affichée de tirer vers le haut revenus et marges. La maison, elle, a changé de main sur le plan opérationnel: Daniel Ek a quitté la direction au 1er janvier tout en restant président exécutif, Norström et Gustav Söderström pilotent désormais le quotidien. Et la feuille de route est déjà posée pour le deuxième trimestre 2026: +17 millions d’utilisateurs actifs et +6 millions d’abonnés payants attendus, comme si le géant suédois voulait rappeler qu’il n’a pas l’intention de lever le pied.