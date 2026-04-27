Mali : une offensive coordonnée fait craindre une fragmentation du pays

Le Mali est confronté à une escalade majeure des violences après une série d’attaques coordonnées menées par une alliance inédite entre groupes djihadistes et rebelles séparatistes, faisant craindre une possible fragmentation du pays.

Selon plusieurs sources, ces offensives simultanées ont visé des sites stratégiques, notamment autour de la capitale Bamako, ainsi que dans plusieurs villes du nord et du centre. Elles ont également coûté la vie au ministre malien de la Défense, un coup dur pour le pouvoir militaire en place.

L’alliance entre le groupe affilié à Al-Qaïda, JNIM, et des rebelles touaregs séparatistes marque un tournant. Jusqu’ici ponctuelle et informelle, leur coopération semble désormais assumée, malgré des objectifs divergents.

Cette coordination accrue démontre une capacité opérationnelle renforcée, avec des attaques menées sur de longues distances et visant directement les centres du pouvoir.

Parallèlement, le soutien militaire étranger montre ses limites. Des combattants liés à la Russie, présents sur le terrain, auraient été contraints de se retirer de certaines zones, illustrant la complexité du conflit.

Malgré leur alliance, les groupes insurgés restent divisés sur leurs ambitions, entre projet djihadiste et revendications indépendantistes, ce qui pourrait fragiliser leur coopération à long terme.

Dans ce contexte, le Mali apparaît plus que jamais menacé par une déstabilisation profonde, avec le risque d’un éclatement territorial si les autorités ne parviennent pas à reprendre le contrôle de la situation sécuritaire.