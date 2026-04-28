Londres sous tension : enquête antiterroriste après un incendie visant un mur commémoratif

La police britannique a ouvert une enquête après un incendie criminel présumé visant un mur commémoratif dans le nord de Londres, un quartier abritant une importante communauté juive. L’incident intervient dans un climat de préoccupations croissantes face à une série récente d’incidents dans la capitale.

Selon la police métropolitaine de Londres, l’enquête a été confiée à l’unité antiterroriste, bien que les autorités précisent à ce stade que les faits ne sont pas considérés comme un acte terroriste. Cette implication s’explique notamment par la sensibilité du lieu visé et le contexte dans lequel l’attaque s’est produite.

Le mur commémoratif ciblé comportait des images de manifestants tués lors de protestations antigouvernementales en Iran. Il était situé dans le quartier de Golders Green, connu pour accueillir une communauté juive importante, ce qui renforce les inquiétudes quant aux motivations potentielles derrière cet acte.

Les autorités n’ont pas communiqué de détails sur d’éventuels suspects ni sur l’ampleur des dégâts causés par l’incendie. Aucune victime n’a été signalée à ce stade, mais l’événement a suscité une vive réaction au sein des habitants et des responsables locaux.

Cet incident s’inscrit dans une série d’événements récents qui ont alimenté les tensions à Londres, sans que les autorités n’établissent pour l’instant de lien direct entre eux. La police poursuit ses investigations pour déterminer les circonstances exactes de l’incendie et identifier les responsables.

La mobilisation de l’unité antiterroriste souligne la volonté des forces de l’ordre de traiter ce type d’incident avec la plus grande vigilance, en particulier lorsqu’il concerne des lieux sensibles ou des communautés potentiellement ciblées.