Agression à la machette dans le métro parisien: la sécurité rattrapée par le réel

Cette attaque a le goût métallique des faits divers qui reviennent trop souvent. Dans le métro parisien, un adolescent a été blessé au visage à la machette, selon les éléments rapportés, relançant d’un coup la question des armes blanches dans les transports, cette menace banale et pourtant sidérante quand elle s’invite sur un quai. Le temps d’une rame, tout se fige: des usagers choqués, une victime prise en charge, et l’inévitable ballet des premières vérifications. Sur ce type de dossier, les confirmations solides viennent généralement de la Préfecture de police et du parquet, seuls à pouvoir préciser la qualification retenue, l’existence d’une interpellation ou l’ouverture d’une enquête, pendant que la RATP peut être amenée à exploiter la vidéosurveillance et à coopérer avec les enquêteurs.

Dans les couloirs, la peur va plus vite que les patrouilles

Dans les couloirs, la peur va plus vite que les patrouilles Rien de théorique ici: la sécurité, c’est d’abord une présence visible et régulière, celle des forces de l’ordre et des agents de sûreté, mais aussi des contrôles ciblés, des saisies d’armes, des stations traitées comme des points chauds parce qu’elles le sont, tout simplement. Les autorités, du ministère de l’Intérieur à la Région Île-de-France, rappellent souvent les dispositifs existants, effectifs, caméras, opérations ponctuelles, bilans d’interpellations, encore faut-il que ces chiffres et ces annonces s’incarnent aux heures de pointe, là où le moindre incident devient une onde de choc. Le lecteur le sait, on ne vit pas une ville au rythme des communiqués mais au rythme des trajets, et quand un adolescent finit au sol, visage ensanglanté, c’est tout un système qui se retrouve sommé de répondre, vite, clairement, et sur la durée… avant la prochaine rame, avant le prochain quai.