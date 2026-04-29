Les États-Unis durcissent les contrôles de sécurité pour les demandeurs d’immigration

L’administration américaine a décidé de renforcer significativement les contrôles de sécurité visant les demandeurs d’immigration, selon des directives internes adressées aux services compétents. Cette mesure s’inscrit dans une volonté affichée de durcir les procédures d’examen des dossiers et de renforcer la sécurité nationale.

D’après ces nouvelles instructions, les agents des services d’immigration sont désormais tenus de ne valider aucun dossier tant que des vérifications d’antécédents approfondies n’ont pas été menées à leur terme. Cette politique pourrait ralentir considérablement le traitement des demandes, déjà confronté à des délais importants.

Les directives concernent les services de citoyenneté et d’immigration, chargés de gérer les demandes de naturalisation, de visas et d’asile. Elles auraient été révélées initialement par des médias américains, mettant en lumière un durcissement administratif qui pourrait affecter des milliers de dossiers en cours.

Cette décision intervient dans un contexte politique marqué par une ligne plus stricte sur les questions migratoires. Les autorités justifient ces mesures par la nécessité de prévenir les risques liés à la sécurité, tandis que des défenseurs des droits des migrants s’inquiètent d’un impact disproportionné sur des personnes vulnérables, notamment celles en attente de régularisation ou de protection.

Si l’administration insiste sur l’importance de garantir des procédures rigoureuses, ses détracteurs dénoncent une approche susceptible d’allonger les délais et de compliquer davantage l’accès au système d’immigration américain.