À la Maison Blanche, une photo de Trump et Charles III qualifiée de « deux rois » fait polémique

Une simple légende publiée par la Maison Blanche a suffi à relancer le débat sur la symbolique du pouvoir aux États-Unis. Lors de la visite d’État du roi Charles III, une photo montrant le président Donald Trump aux côtés du souverain britannique a été accompagnée de la mention « DEUX ROIS », suscitant de nombreuses réactions.

La scène s’est déroulée à Washington lors d’un dîner officiel organisé en l’honneur du roi Charles et de la reine Camilla. Les deux hommes ont affiché une certaine complicité, échangeant sourires et poignées de main devant les caméras. Dans un discours, Donald Trump a évoqué l’héritage commun des États-Unis et du Royaume-Uni, saluant la continuité des valeurs de liberté issues de leur histoire partagée.

Mais c’est la publication de la Maison Blanche qui a attiré l’attention. En qualifiant les deux dirigeants de « rois », l’administration américaine a provoqué des critiques, certains y voyant une référence maladroite, voire inquiétante, dans un pays fondé précisément en opposition à la monarchie.

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump joue avec ce type d’imagerie. Depuis le début de son second mandat, il a à plusieurs reprises utilisé des symboles associés à la royauté, alimentant les débats sur sa conception du pouvoir exécutif.

De son côté, le roi Charles III a adopté un ton plus institutionnel lors de sa visite. Dans une allocution prononcée devant le Congrès, il a mis en avant l’importance des mécanismes de contre-pouvoir, soulignant les similitudes entre les systèmes politiques britannique et américain.

Si la rencontre visait à renforcer les liens entre les deux nations, la controverse autour de cette légende illustre les tensions persistantes autour de la symbolique politique aux États-Unis.