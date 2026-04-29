Emma Paris raconte la chute d’un couple star des réseaux, de l’écran aux barreaux

Tout commence comme une scène de film, sauf que le scénario est écrit à la première personne et qu’il sent le métal froid. Dans « La Source », paru le 22 avril chez Flammarion, Emma Paris rembobine le matin du 11 décembre 2024: 7h50, un loft parisien, le chat entre les draps, puis le fracas et l’irruption d’une trentaine d’hommes armés, casqués, «les mecs qu’on envoie pour les terroristes». L’influenceuse, suivie par 1,6 million d’abonnés sur Instagram, décrit sa nudité, la sidération, le visage de sa compagne plaqué au sol. À l’époque, l’affaire a déjà commencé à bruisser en ligne, nourrie par l’image léchée d’un «power couple» et les disputes publiques qui suivront, jusqu’à l’incarcération de Clara, connue sous le pseudonyme Just Pyramid, condamnée à 15 mois de prison à la maison d’arrêt de Carquefou dans un dossier de trafic de stupéfiants, selon le récit repris par l’autrice.

Quand la success-story se fissure, le parloir devient le décor

Le livre bascule ensuite dans un autre huis clos, moins spectaculaire mais plus corrosif: celui des parloirs, des virements, des promesses et des comptes qui s’additionnent. Emma Paris raconte une relation qu’elle dit marquée par l’emprise et des violences psychologiques et économiques, avec l’argent qui circule comme un pansement posé sur une plaie ouverte, jusqu’à la rupture et des accusations réciproques, sur fond d’infidélité en détention. Ce récit arrive dans un climat où les pouvoirs publics serrent la vis autour de l’influence commerciale et où les dérives type pyramides et «méthodes miracles» prospèrent sur la crédulité et la mise en scène, un théâtre parfait pour fabriquer de la confiance puis la monnayer. Reste le plus troublant: à l’heure où les plateformes promettent de tout montrer, c’est souvent la justice et les livres qui finissent par éclairer l’envers du décor, et la suite judiciaire comme médiatique pourrait encore réserver des rebondissements.