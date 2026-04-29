Adam Scott reçoit le Canal+ Icon Award à Canneseries et rend un hommage bouleversant à sa femme Naomi

C’est à l’Auditorium Louis Lumière du Palais des Festivals que s’est déroulée la remise du Canal+ Icon Award à Adam Scott, dimanche 26 avril, en marge du festival Canneseries. L’acteur américain de 53 ans, révélé au grand public avec Parks and Recreation avant de s’imposer comme l’une des figures majeures du petit écran grâce à Severance, avait du mal à s’approprier le qualificatif d' »icône ». « J’espère que ça ne veut pas juste dire que je suis vieux… Dans ma tête, je suis toujours un acteur qui cherche du travail », confie-t-il au Monde, rencontré quelques heures avant la cérémonie. Il a également donné une master class lors du festival.

Un discours pour Naomi, une surprise signée Amy Poehler

Dans son discours de remerciement, Adam Scott a réservé sa plus belle déclaration à sa femme Naomi, avec qui il partage la vie depuis des années et cofonde la société de production Great Scott Productions depuis 2012. « Ma femme Naomi est quelqu’un sans qui rien de tout cela ne serait possible. Elle me donne l’assurance pour avancer, l’inspiration une fois que j’y suis et l’intelligence pour ce qui vient ensuite », a-t-il lancé devant le public cannois. Évoquant ses longs mois de tournage à « courir dans des couloirs blancs » — référence directe à Severance — il a souligné que c’est Naomi qui « gère les choses à la maison, avec des adolescents et nos chiens idiots, tout en dirigeant notre boîte de production débordante d’activité ». « Ce prix est au moins aux 3/4 le tien, Naomi », a-t-il conclu, sous les applaudissements de la salle. Avant la remise du trophée, une surprise attendait l’acteur : un message vidéo de son ancienne partenaire à l’écran Amy Poehler, avec qui il a partagé l’affiche de Parks and Recreation pendant plus de cinq ans. « Félicitations à mon mari à l’écran, père de mes triplés et véritable icône à mes yeux, pour toujours et à jamais », lui a-t-elle adressé, son faux accent français déclenchant les rires du public.

Hokum en salles, Severance et Big Little Lies en préparation

Adam Scott est actuellement à l’affiche du film d’horreur Hokum, sorti le 29 avril. Il s’apprête ensuite à retrouver son rôle dans la saison 3 de Severance et dans la suite de Big Little Lies, dont les dates de sortie restent encore inconnues.