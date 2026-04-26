Le Grand Opéra de Shanghai : la spirale blanche de Snøhetta s’apprête à transformer la skyline culturelle chinoise

L’un des projets architecturaux les plus attendus de 2026 approche de son inauguration. Conçu par l’agence norvégienne Snøhetta, lauréate d’un concours international en 2017, le Grand Opéra de Shanghai devrait ouvrir ses portes au second semestre 2026 dans le quartier de Houtan, sur les rives du Huangpu, à l’ancien emplacement du site de l’Exposition universelle de 2010. Avec ses 147 000 m², cet équipement s’inscrit dans une stratégie culturelle d’envergure visant à faire de Shanghai une capitale artistique de premier plan, capable de rivaliser avec les grandes scènes mondiales.

Un toit en spirale accessible 24h/24, inspiré de l’éventail chinois

C’est la silhouette de l’édifice qui frappe en premier : une forme hélicoïdale d’un blanc immaculé, évoquant à la fois un éventail chinois ouvert et la fluidité du corps humain en mouvement sur une scène. Fidèle à son goût pour les architectures-paysages — dont l’Opéra d’Oslo (2008), dont le toit incliné invite les passants à marcher littéralement sur le bâtiment, reste l’exemple le plus célèbre — Snøhetta a conçu le toit en spirale du Grand Opéra de Shanghai comme une promenade publique accessible en permanence, 24h/24 et 7j/7. Des marches semblent graviter vers le ciel, offrant une plateforme d’observation surélevée face à l’effervescence de la mégapole. La nuit, l’éclairage diffusé à travers les parois vitrées transforme l’ensemble en une grande lanterne urbaine.

Trois salles, de la soie et du chêne, une acoustique de pointe

À l’intérieur, le contraste avec la monumentalité extérieure — béton, verre et acier — est saisissant. Les espaces sont habillés de bois de chêne chaleureux et, pour certains volumes, de revêtements inspirés de la soie, dans des teintes de rouge profond. D’immenses ouvertures vitrées jouent avec la lumière naturelle selon les saisons. Le projet a été développé en consortium avec l’Institut de conception architecturale de Chine orientale, Theatre Projects pour la scénographie et Nagata Acoustics pour le son. La salle principale peut accueillir 2 000 spectateurs, deux autres salles complètent le dispositif avec des capacités de 1 200 et 1 000 places, adaptées à des formats variés. La programmation prévue s’étend de l’opéra classique et traditionnel chinois aux formes les plus expérimentales, avec l’ambition explicite d’attirer un public jeune. Galeries, bibliothèques, restaurants et espaces d’exposition sont également intégrés au bâtiment, pour en faire un lieu de vie ouvert à toute heure, bien au-delà des soirées de spectacle.