Darfour : l’ONU lance une alerte rare face à une crise humanitaire critique touchant des millions d’enfants

La situation humanitaire au Darfour a atteint un niveau critique, avec près de cinq millions d’enfants confrontés à une privation extrême, selon l’agence des Nations Unies pour l’enfance. Face à l’ampleur de la crise, l’UNICEF a déclenché une « alerte enfant », un signal d’urgence rarement utilisé, marquant la gravité exceptionnelle de la situation.

Cette alerte, la première émise pour le Darfour en vingt ans, intervient alors que la guerre civile au Soudan entre dans sa quatrième année. Le conflit a plongé la région dans une spirale de violence, de déplacements massifs et de pénuries alimentaires, affectant particulièrement les populations les plus vulnérables.

Les enfants sont au cœur de cette crise, exposés à la fois à la faim, à la malnutrition sévère et à des violences croissantes. Les conditions de vie dans les camps de réfugiés et les zones de conflit sont décrites comme extrêmement précaires, avec un accès limité aux soins, à l’eau potable et à la nourriture.

L’UNICEF souligne que cette « alerte enfant » vise à mobiliser rapidement la communauté internationale afin d’éviter une catastrophe humanitaire de plus grande ampleur. L’agence met en garde contre des conséquences irréversibles pour toute une génération si des mesures urgentes ne sont pas prises.

Les organisations humanitaires alertent également sur les difficultés d’accès à certaines zones, en raison de l’insécurité persistante. Cette situation complique la distribution de l’aide et limite la capacité de réponse face aux besoins croissants.

Dans ce contexte, l’appel de l’ONU vise à attirer l’attention sur une crise souvent reléguée au second plan, alors même que ses conséquences humaines s’intensifient. Le Darfour reste aujourd’hui l’un des foyers humanitaires les plus préoccupants au monde.