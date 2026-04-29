Poutine dénonce une escalade des frappes ukrainiennes après l’attaque d’une raffinerie russe

Le président russe Vladimir Poutine a accusé l’Ukraine d’avoir intensifié ses attaques visant des infrastructures civiles en Russie, évoquant notamment une récente frappe de drone contre une raffinerie de pétrole dans le sud du pays. Cette déclaration intervient dans un contexte de multiplication des opérations ukrainiennes visant des installations énergétiques russes.

S’exprimant lors d’un entretien diffusé à la télévision russe, Vladimir Poutine a affirmé que « les frappes de drones contre les infrastructures civiles deviennent de plus en plus fréquentes ». Il a cité en exemple l’attaque contre des installations énergétiques dans la ville de Touapsé, sur la côte de la mer Noire, mettant en garde contre de potentielles conséquences environnementales graves.

Le chef du Kremlin a toutefois indiqué que, selon les autorités locales, la situation ne présentait pas de menace majeure pour la population. Le gouverneur régional aurait écarté tout risque sérieux pour les habitants, estimant que les équipes sur place maîtrisaient la situation. « Il semble qu’il n’y ait pas de danger sérieux », a précisé Vladimir Poutine.

Mardi, une attaque de drone ukrainien a provoqué un important incendie dans cette raffinerie, avec d’épaisses fumées noires visibles sur des images relayées sur les réseaux sociaux. L’armée ukrainienne a confirmé être à l’origine de cette opération, qui s’inscrit dans une série de frappes visant à perturber l’industrie pétrolière et l’économie russes.

Ces attaques répétées ont déjà eu des conséquences concrètes. La raffinerie de Touapsé avait dû suspendre sa production le 16 avril après des dommages causés par des drones dans le port, empêchant l’expédition de pétrole. Lors d’une attaque précédente, le 20 avril, une pluie noire s’était abattue sur la ville portuaire, illustrant l’impact environnemental des frappes.

Selon des responsables, au moins trois personnes ont été tuées lors de ces différentes attaques ukrainiennes contre des installations en Russie, marquant une intensification notable des opérations visant le territoire russe.