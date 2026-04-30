L’ONU dénonce une vague d’exécutions et d’arrestations en Iran depuis le début du conflit

L’Organisation des Nations unies a tiré la sonnette d’alarme mercredi sur la situation des droits humains en Iran, affirmant qu’au moins 21 personnes ont été exécutées et plus de 4 000 arrêtées depuis le début de la guerre avec les États-Unis et Israël il y a environ deux mois.

Le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, a précisé que ces arrestations sont majoritairement liées à des accusations de sécurité nationale. Parmi les personnes exécutées, au moins neuf auraient été condamnées en lien avec des manifestations.

Selon l’ONU, cette intensification de la répression intervient dans un contexte de fortes tensions internes et de conflit régional, les autorités iraniennes cherchant à contenir toute forme de contestation.

Les organisations de défense des droits humains s’inquiètent notamment du manque de transparence entourant les procédures judiciaires, ainsi que du recours fréquent à la peine de mort dans des affaires liées à la sécurité ou à des mouvements de protestation.

Cette situation suscite de nouvelles préoccupations au sein de la communauté internationale, qui appelle régulièrement Téhéran à respecter ses engagements en matière de droits fondamentaux et à garantir des procès équitables.

Ces développements illustrent la pression croissante exercée sur la société iranienne depuis le début des hostilités, alors que le pays fait face à la fois à des défis militaires, économiques et politiques.