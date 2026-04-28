Royaume-Uni : la croissance démographique revue à la baisse, freinée par le recul de l’immigration

Le Royaume-Uni a revu à la baisse ses prévisions de croissance démographique, principalement en raison d’un ralentissement attendu de l’immigration. Selon les nouvelles estimations de l’Office for National Statistics (ONS), la population devrait atteindre 71 millions d’habitants d’ici mi-2034, contre une projection précédente de 72,2 millions.

Cette révision repose sur des hypothèses plus faibles concernant la migration nette, désormais estimée à environ 230 000 personnes par an, soit une réduction d’un tiers par rapport aux prévisions antérieures. L’immigration devrait ainsi contribuer à hauteur de 2,2 millions de personnes supplémentaires à la population entre mi-2024 et mi-2034.

Dans le même temps, le pays devrait enregistrer un déficit naturel de population, avec environ 450 000 décès de plus que de naissances sur la période. Cela signifie que la croissance démographique britannique reposera exclusivement sur les flux migratoires dans les années à venir.

La population du Royaume-Uni, estimée à 69,3 millions d’habitants à la mi-2024, continuerait donc de croître, mais à un rythme plus modéré que prévu. Cette évolution reflète des tendances démographiques marquées, notamment une baisse du nombre de naissances.

Parallèlement, le vieillissement de la population devrait s’accentuer. Le nombre de retraités est ainsi attendu en hausse d’environ 15 % d’ici 2034, ce qui pourrait avoir des conséquences importantes sur les systèmes de santé, de retraites et sur le marché du travail.

Ces nouvelles projections soulignent les défis structurels auxquels le Royaume-Uni sera confronté dans les prochaines années, entre ralentissement démographique, dépendance accrue à l’immigration et vieillissement de sa population.