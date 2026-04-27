IA : DeepSeek casse les prix pour imposer son nouveau modèle face aux géants

La société chinoise DeepSeek a annoncé une baisse massive des tarifs de son nouveau modèle d’intelligence artificielle, dans une stratégie offensive pour gagner des parts de marché.

L’entreprise propose une réduction de 75 % sur son modèle DeepSeek-V4-Pro jusqu’au 5 mai, tout en divisant par dix le coût de certaines requêtes via ses API. Une décision qui pourrait intensifier la concurrence sur un marché déjà dominé par les grands acteurs technologiques.

Ce nouveau modèle, dévoilé récemment, se décline en deux versions : une version Pro, plus performante, et une version Flash, plus légère et accessible. Selon DeepSeek, la version Pro rivalise avec les meilleurs modèles open source et ne serait devancée que par certaines solutions propriétaires comme celles de Google.

Autre particularité stratégique : le modèle a été adapté pour fonctionner avec des puces développées par Huawei, un choix qui reflète la volonté de Pékin de réduire sa dépendance aux technologies américaines.

DeepSeek met également en avant les capacités de ses modèles pour les « agents d’IA », des systèmes capables d’exécuter des tâches complexes de manière autonome, au-delà des simples chatbots.

Cette baisse de prix agressive s’inscrit dans une guerre technologique et commerciale plus large autour de l’intelligence artificielle, où les entreprises cherchent à séduire les développeurs et à imposer leurs standards.

Avec cette stratégie, DeepSeek pourrait accélérer l’adoption de ses outils, tout en mettant sous pression les concurrents internationaux sur les coûts et les performances.