Permis de construire: le neuf relève la tête en mars, sans crier victoire

Un chiffre qui claque et qui, dans un secteur habitué aux mauvaises nouvelles, fait lever quelques sourcils: en mars, 43.144 permis de construire pour des logements ont été accordés, soit une hausse de 33% sur un mois, d’après les données provisoires du ministère de la Ville et du Logement. Après des mois où la production semblait marcher avec des chaussures de plomb, l’annonce a des allures de respiration.

Reste que le logement neuf sort d’une longue zone de turbulence. Depuis 2022, la remontée des taux, le crédit devenu plus exigeant, les coûts de construction dopés par l’inflation, un foncier rare et cher et des règles qui bougent (RE2020, ZAN) ont mis les promoteurs au régime sec. Beaucoup d’opérations ont été ralenties, parfois gelées, faute d’acheteurs au rendez-vous pour sécuriser les précommercialisations. Dans ce contexte, un bond mensuel peut aussi raconter une histoire administrative, celle de dossiers déposés plus tôt et validés en bloc.

Ce rebond n’est pas encore un redémarrage. Un permis, c’est une promesse, pas une grue. Entre l’autorisation et le premier coup de pelle, il y a les recours, le financement, l’équilibre économique du programme et la capacité des ménages à suivre. Le marché a déjà vu des autorisations s’empiler sans se transformer en chantiers, surtout quand la demande flanche ou que les banques resserrent la vis.

Un rebond sur le papier, le chantier comme juge de paix

La suite se jouera donc sur les mises en chantier, l’indicateur qui tranche. Les professionnels le répètent à demi-mot: tant que les ventes ne repartent pas franchement et que la visibilité reste limitée, l’industrie avance à petits pas, prudente. Même la lecture des statistiques réclame du calme: un mois est volatil, les tendances sur trois mois ou sur un an disent mieux si la machine repart ou si elle tousse encore.

Derrière la moyenne nationale, la réalité est souvent en mosaïque. Le collectif, très malmené ces dernières années, ne réagit pas comme la maison individuelle, plombée par le prix du terrain et les contraintes locales. Les zones tendues, où la crise locative serre la gorge, n’ont pas les mêmes marges de manœuvre que des territoires moins sous pression. Sans oublier les arbitrages d’urbanisme liés à la sobriété foncière, qui peuvent accélérer ici et bloquer là.

Ce pic de mars arrive aussi à un moment où tout le monde scrute le coût de l’argent et les dispositifs publics censés fluidifier la chaîne du logement, du primo-accédant au bailleur social. Si les taux se calment durablement et si les règles cessent de changer au milieu du gué, les permis pourraient cesser d’être un feu de paille. Sinon, ce sursaut restera une bonne nouvelle isolée, un éclair dans un ciel encore chargé, avant que le terrain ne rende son verdict.