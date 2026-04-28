Hypnose, ce que la science voit vraiment dans le cerveau

Fini le cliché du pendule et de la marionnette docile. Depuis une dizaine d’années, les neurosciences mettent l’hypnose sous scanner et le constat est net: le cerveau ne « fait pas semblant ». L’IRM fonctionnelle et l’électroencéphalogramme montrent un état de conscience modifié, distinct du sommeil, où l’attention se resserre comme un objectif photo. Les ondes bêta de l’éveil très contrôlé cèdent du terrain à des ondes alpha, puis thêta, associées à la détente profonde, à l’imagerie mentale et à la rêverie.

Emmanuelle Grosgeorge, hypnothérapeute, résume l’idée en des mots simples: « l’hypnose va chercher un état modifié de conscience », un mode que nous effleurons déjà quand on conduit en pilote automatique ou quand on reste happé par un film. Le lecteur l’a sans doute vécu sans y penser.

Un esprit présent, un filtre critique en sourdine

Ce basculement n’est pas une disparition du contrôle, c’est un rééquilibrage. Les études d’imagerie décrivent des échanges différents entre réseaux cérébraux, avec une attention davantage tournée vers l’intérieur tandis que certaines zones du cortex préfrontal, celles du jugement et de l’analyse permanente, se font plus discrètes.

Résultat possible, et c’est là que l’hypnose intéresse l’hôpital: une modulation de la douleur et des émotions, documentée notamment dans l’analgésie hypnotique, avec des effets variables selon la « suggestibilité » de chacun, car tout le monde ne répond pas au même degré. En France, l’hypnose médicale gagne du terrain dans certains services comme un complément aux soins, pas une baguette magique, pendant que les mises en garde contre les promesses trop belles et les pratiques mal encadrées se multiplient. Reste une tendance lourde: plus la science observe, plus l’hypnose ressemble à un outil cérébral concret, et moins à un tour de scène.