Dyspareunie : une pathologie multifactorielle difficile à traiter

La dyspareunie concerne entre 10 et 28% des femmes au cours de leur vie, mais moins d’une sur deux consulte pour ce motif. Ce décalage met en lumière un angle mort persistant dans la prise en charge des douleurs sexuelles féminines, encore insuffisamment intégrées dans les parcours de soins.

Sur le plan clinique, cette douleur est rarement liée à une cause unique. Elle résulte le plus souvent d’une interaction entre facteurs organiques et psychologiques, rendant son évaluation et son traitement plus complexes. Lorsqu’elle s’installe dans le temps, un mécanisme de chronicisation peut apparaître : la douleur entraîne une contraction musculaire réflexe du plancher pelvien, qui à son tour entretient et aggrave la symptomatologie.

Une prise en charge encore trop fragmentée face à une pathologie complexe

Face à cette complexité, les prises en charge les plus efficaces reposent sur une approche multidisciplinaire. L’association d’un suivi gynécologique, d’une rééducation pelvi-périnéale et d’un accompagnement sexologique ou psychologique permet des résultats nettement supérieurs à une prise en charge isolée.

Certaines périodes de la vie, comme le post-partum, restent particulièrement sous-estimées. Les données montrent qu’environ 42% des femmes présentent des douleurs lors des rapports deux mois après un accouchement. Enfin, la qualité de la première consultation joue un rôle déterminant : une écoute attentive et non jugeante conditionne fortement l’adhésion au suivi et l’évolution favorable des symptômes.