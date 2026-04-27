Afrique du Sud : une réforme du contrôle des changes pour attirer les capitaux étrangers

L’Afrique du Sud prépare une réforme majeure de son système de contrôle des changes, dans le but d’attirer des milliards d’investissements et de renforcer son rôle de hub financier sur le continent.

Le projet prévoit un assouplissement des règles encadrant les flux de capitaux, longtemps considérées comme un frein à l’investissement étranger. Les autorités souhaitent notamment faciliter les mouvements financiers transfrontaliers et moderniser un cadre réglementaire jugé obsolète.

Parmi les mesures envisagées figure également une meilleure régulation des cryptomonnaies, ainsi que l’autorisation pour des fonds non libellés en rand d’être gérés localement, ce qui pourrait renforcer l’attractivité du pays auprès des investisseurs internationaux.

Ces changements s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à dynamiser l’économie sud-africaine et à capter davantage de flux financiers, dans un contexte de concurrence accrue entre places financières émergentes.

Selon les autorités, des réformes similaires ont déjà permis d’attirer d’importants volumes d’investissements au fil des années, et cette nouvelle initiative pourrait amplifier cette dynamique.

Si elle est adoptée, cette refonte marquerait un tournant dans la politique économique du pays, en facilitant l’intégration de l’Afrique du Sud dans les marchés financiers mondiaux.