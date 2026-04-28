Zelensky accuse Israël d’acheter des céréales « volées » : Kiev prépare des sanctions

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé l’achat par Israël de céréales provenant de territoires ukrainiens occupés par la Russie, qualifiant ces transactions d’« illégitimes ». Cette déclaration intervient alors que Kiev intensifie ses efforts pour contrer ce qu’il considère comme un commerce illégal de ressources agricoles.

Selon Zelensky, un nouveau navire transportant ces céréales est récemment arrivé dans un port israélien et s’apprête à décharger sa cargaison. Il affirme que ces produits ont été « volés » par la Russie dans les zones sous son contrôle, dénonçant une exploitation des ressources ukrainiennes dans le contexte du conflit.

« Il ne s’agit pas – et il ne peut s’agir – d’une activité commerciale légitime », a déclaré le président ukrainien sur les réseaux sociaux. Kiev considère ces échanges comme une violation de sa souveraineté et de ses droits économiques.

Face à cette situation, les autorités ukrainiennes ont annoncé préparer des sanctions visant les acteurs impliqués dans ce commerce. L’objectif est de dissuader toute participation à l’exportation ou à l’achat de céréales issues de territoires occupés.

Depuis le début de la guerre, l’Ukraine accuse régulièrement la Russie de détourner ses productions agricoles, notamment dans les régions occupées. Ces accusations ont alimenté des tensions sur les marchés internationaux et suscité des préoccupations concernant la traçabilité des exportations.

Cette nouvelle polémique pourrait accentuer les tensions diplomatiques, alors que la question des ressources agricoles reste un enjeu stratégique majeur dans le conflit entre Kiev et Moscou.