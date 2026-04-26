Mali : un groupe lié à Al-Qaïda revendique des attaques coordonnées avec une alliance touarègue

Le JNIM, affilié à Al-Qaïda, a revendiqué des attaques menées à travers le Mali en coordination avec le FLA, selon des informations relayées par le groupe de surveillance SITE Intelligence.

Ces offensives, décrites comme simultanées, ont visé plusieurs positions à travers le pays, notamment dans la capitale Bamako et dans différentes régions du nord et du centre, déjà fragilisées par des années d’instabilité sécuritaire.

Cette coopération revendiquée entre un groupe jihadiste et une faction rebelle touarègue marque une évolution notable dans la dynamique du conflit malien, où les alliances restent souvent fluctuantes et complexes.

Le Mali est confronté depuis plus d’une décennie à une insurrection menée par des groupes liés à Al-Qaïda et à l’organisation État islamique, ainsi qu’à des rébellions touarègues récurrentes dans le nord du pays.

Les autorités maliennes n’ont pas confirmé dans l’immédiat les détails de cette coordination, mais l’armée a indiqué que des attaques avaient bien été menées contre plusieurs positions et que les combats se poursuivaient.

Cette escalade intervient dans un contexte de fragilité politique persistante, après les coups d’État de 2020 et 2021, et souligne les défis sécuritaires majeurs auxquels le pays reste confronté.