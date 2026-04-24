Maggie Gyllenhaal présidera le jury de la Mostra de Venise 2026

Maggie Gyllenhaal a été nommée présidente du jury international de la compétition officielle de la 83e Mostra de Venise. L’annonce a été faite par la Biennale de Venise, qui organise le festival. L’édition 2026 se tiendra du 2 au 12 septembre sur le Lido.

En tant que présidente du jury, Maggie Gyllenhaal participera à l’attribution du Lion d’or du meilleur film, ainsi que des autres prix officiels de la compétition. Les autres membres du jury seront annoncés ultérieurement.

Un choix lié à son parcours de cinéaste

La nomination de Maggie Gyllenhaal est la suite logique d’ un lien déjà établi avec la Mostra. En 2021, elle avait présenté à Venise son premier long-métrage comme réalisatrice, The Lost Daughter, adapté du roman d’Elena Ferrante. Le film avait remporté le prix du meilleur scénario lors du festival.

Avant de passer à la réalisation, Maggie Gyllenhaal s’est imposée comme actrice dans plusieurs films américains, notamment Secretary, The Dark Knight et Crazy Heart, qui lui avait valu une nomination à l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle.

Une présidence validée par la direction du festival

Le directeur artistique de la Mostra, Alberto Barbera, a salué le parcours de Maggie Gyllenhaal, mettant en avant son indépendance artistique, sa trajectoire d’actrice et son passage remarqué à la réalisation. Selon lui, son profil correspond à l’esprit d’un jury chargé d’évaluer des œuvres issues de cinématographies très différentes.

Maggie Gyllenhaal a, de son côté, déclaré vouloir aborder cette mission avec respect pour le rôle du festival dans la mise en avant de voix cinématographiques singulières.

Une édition attendue début septembre

La 83e Mostra de Venise se déroulera du 2 au 12 septembre 2026. La sélection officielle des films en compétition doit être dévoilée en juillet, comme le veut habituellement le calendrier du festival.

En 2025, le Lion d’or avait été attribué à Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch, par un jury présidé par Alexander Payne. La prochaine édition sera donc placée sous la présidence de Maggie Gyllenhaal, qui aura pour mission de départager les films en lice pour l’un des prix les plus prestigieux du cinéma international.