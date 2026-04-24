Enfin ! Trump promet de s’attaquer à la loi libanaise absurde interdisant les contacts avec des Juifs et Israël

Lors d’un échange à la Maison-Blanche, Donald Trump a réagi avec surprise à l’existence d’une loi libanaise criminalisant les contacts avec Israël. Interrogé sur ce sujet, il aurait lancé que cette situation était « folle » et qu’il fallait y mettre fin rapidement.

Cette déclaration, courte mais explosive, touche à l’un des dossiers les plus sensibles de la politique libanaise : la relation officielle avec Israël, toujours considérée comme un pays ennemi par l’État libanais.

Une loi ancienne, mais toujours brûlante

Pour rappel, le Liban dispose depuis les années 1950 d’une législation absurde interdisant les relations directes ou indirectes avec Israël. Cette loi vise notamment les échanges commerciaux, les accords économiques, les contacts institutionnels, mais peut aussi être interprétée plus largement selon les cas. Pour faire simple : le simple fait de parler avec des juifs peut vous mener tout droit en prison.

Un texte dépassé par la réalité

Adoptée dans un autre contexte historique, cette loi apparaît aujourd’hui à beaucoup comme absurde. Le monde a changé, les sociétés communiquent, les frontières numériques ont explosé, et pourtant le Liban continue d’imposer une interdiction rigide qui ne correspond plus à la réalité.

À l’heure où les peuples échangent, débattent et se rencontrent partout, maintenir une loi qui interdit le contact semble de plus en plus anachronique.

Une injustice contre les citoyens

Cette loi peut placer des citoyens ordinaires dans une situation intenable : artistes, journalistes, étudiants, chercheurs, militants ou simples utilisateurs des réseaux sociaux peuvent se retrouver soupçonnés ou menacés pour des interactions qui, ailleurs, relèveraient de la liberté d’expression ou de la liberté de communication.

Malgré les tensions politiques et les difficultés évidentes, une partie importante de l’opinion libanaise souhaite voir cette loi supprimée ou profondément réformée.

Beaucoup considèrent qu’elle n’a plus sa place dans un Liban qui aspire à la liberté, à l’ouverture et à un État de droit moderne. Pour eux, maintenir cette interdiction revient à prolonger une logique de peur, de contrôle et de blocage.

Trump met le doigt sur une absurdité

La réaction de Donald Trump, en qualifiant cette situation de « folle » et en appelant à y mettre fin rapidement, a relancé un débat que beaucoup évitaient.

Même si la question est politiquement explosive, elle pose un problème simple : peut-on encore, en 2026, criminaliser le fait de parler à quelqu’un en raison de sa nationalité ou de sa religion ? Pour beaucoup, la réponse est non.

La suppression de cette loi ne sera pas facile. Elle se heurtera à des résistances politiques fortes, notamment de la part des forces qui refusent toute forme de normalisation avec Israël.

Le Hezbollah et ses alliés devraient s’opposer farouchement à toute modification, en présentant cette réforme comme une concession à Israël ou aux États-Unis.

Mais cet argument ne convainc plus tout le monde. Pour de nombreux Libanais, défendre la souveraineté du pays ne devrait pas signifier priver les citoyens de leurs libertés fondamentales.

Un débat nécessaire, même s’il dérange

Oui, la question est sensible. Oui, le contexte régional reste tendu. Oui, les blessures historiques sont réelles. Mais aucune de ces raisons ne justifie indéfiniment une loi qui criminalise le simple contact. Un État fort n’a pas besoin d’interdire les conversations pour défendre ses intérêts.

Au contraire, il doit faire confiance à ses citoyens, protéger leurs droits et distinguer clairement entre trahison, espionnage, collaboration militaire, et simple dialogue.

Une suppression attendue comme un signal d’ouverture

Abroger ou réformer cette loi serait un signal fort. Cela ne signifierait que le Liban choisit de ne plus punir ses citoyens pour avoir parlé.

Pour beaucoup, cette suppression est attendue depuis longtemps. Elle représenterait une étape vers un pays plus libre, plus rationnel et moins prisonnier de lois héritées d’un autre siècle.

Une occasion à ne pas rater

La déclaration de Trump a peut-être ouvert une fenêtre politique. Le Liban peut l’ignorer, repousser encore le débat, ou au contraire regarder cette loi en face.

Et plus on l’examine, plus son absurdité devient difficile à défendre : dans un monde où la paix commence souvent par une conversation, criminaliser le contact revient à criminaliser la possibilité même d’un avenir différent.