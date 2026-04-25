Danemark : un mois après les élections, les négociations pour former un gouvernement au point mort

Un mois après les élections législatives du 24 mars, le Danemark reste plongé dans une impasse politique, les discussions pour former un nouveau gouvernement n’ayant toujours pas abouti. La Première ministre sortante Mette Frederiksen mène les négociations, sans parvenir pour l’instant à rassembler une majorité.

Malgré un mandat royal pour conduire les pourparlers, Mette Frederiksen n’a obtenu que le soutien de formations de gauche, insuffisant pour atteindre les 90 sièges nécessaires au Parlement. Son parti social-démocrate demeure toutefois la première force politique avec 38 élus sur 179.

La coalition centriste sortante a perdu sa majorité lors du scrutin, sanctionnée notamment par les électeurs sur fond de crise du coût de la vie. Cette situation complique la formation d’un nouvel exécutif dans un paysage politique fragmenté, composé de douze partis.

Selon certains analystes, la dirigeante danoise pourrait être contrainte de revoir à la baisse certaines priorités de son programme économique afin de rallier de nouveaux partenaires et débloquer les discussions.

Cette paralysie politique intervient dans un contexte international délicat, marqué par des tensions avec les États-Unis, notamment autour du Groenland, territoire autonome du royaume danois. L’absence de gouvernement stable pourrait freiner la capacité du pays à répondre à ces enjeux diplomatiques.

En l’absence de date limite pour conclure les négociations, l’incertitude demeure quant à l’issue de cette crise politique, qui retarde la prise de décision dans un moment jugé crucial pour le Danemark.