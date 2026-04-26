Liban : le Hezbollah juge le cessez-le-feu « dénué de sens » malgré sa prolongation

Le mouvement chiite Hezbollah a dénoncé un cessez-le-feu « dénué de sens » avec Israël, malgré sa récente prolongation de trois semaines annoncée par les États-Unis.

Cette trêve, négociée sous l’impulsion du président américain Donald Trump, devait initialement expirer dimanche. Elle visait à réduire les hostilités entre Israël et le Liban après plusieurs semaines d’affrontements intenses.

Cependant, les combats se poursuivent dans le sud du Liban. Selon les autorités libanaises, des frappes israéliennes ont fait au moins deux morts, tandis que le Hezbollah affirme avoir abattu un drone israélien.

Israël maintient par ailleurs une présence militaire dans une « zone tampon » au sud du Liban, une situation que Beyrouth et le Hezbollah contestent fermement.

Le député du Hezbollah Ali Fayyad a accusé Israël de poursuivre des « actes hostiles », incluant des bombardements, des assassinats ciblés et des destructions d’infrastructures, rendant selon lui tout cessez-le-feu inopérant.

Malgré une baisse relative de l’intensité des combats depuis la mise en place de la trêve, les tensions restent élevées, alimentant les craintes d’une reprise généralisée des hostilités.

Cette situation souligne la fragilité des accords de cessez-le-feu dans la région, où les affrontements sporadiques continuent de compromettre toute perspective de stabilisation durable.