Tensions entre la Suisse et l’Italie après une facture liée à l’incendie de Crans-Montana

La Suisse a décidé de réclamer à l’Italie le remboursement des frais médicaux engagés pour soigner des ressortissants italiens blessés lors de l’incendie meurtrier survenu à Crans-Montana, ravivant les tensions entre les deux pays.

Ce drame, survenu lors d’une soirée du Nouvel An dans une station de ski réputée, a fait 41 victimes et de nombreux blessés, dont plusieurs Italiens pris en charge par le système de santé suisse.

La décision de facturer ces soins a suscité une vive réaction à Rome. La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a dénoncé une mesure « honteuse », alimentant une polémique déjà sensible autour du traitement des victimes.

De son côté, l’Office fédéral des assurances sociales suisse a précisé que les factures ne seraient pas adressées directement aux familles, mais aux assureurs maladie étrangers concernés, conformément aux accords en vigueur entre la Suisse et les pays de l’Union européenne.

Les autorités suisses expliquent ainsi qu’il s’agit d’une procédure standard dans le cadre des mécanismes de remboursement transfrontaliers des soins de santé.

Malgré ces précisions, l’affaire met sous pression les relations diplomatiques entre Berne et Rome, illustrant les tensions que peuvent susciter les conséquences financières de catastrophes impliquant des ressortissants étrangers.

Ce différend intervient dans un contexte émotionnel encore marqué par la tragédie, alors que les familles des victimes continuent de faire face aux répercussions humaines et matérielles de l’incendie.