Pologne : un stream caritatif record récolte des millions pour les enfants atteints de cancer

Une diffusion en direct exceptionnelle de neuf jours en Pologne a permis de récolter une somme record en faveur des enfants atteints de cancer, illustrant la puissance des mobilisations en ligne.

Organisé depuis un appartement de Varsovie par l’influenceur Piotr Hancke, connu sous le nom de Latwogang, cet événement caritatif a permis de collecter plus de 250 millions de zlotys, soit environ 69 millions de dollars.

Le stream, diffusé en continu, a rassemblé de nombreuses personnalités issues du monde de la musique, du sport et du divertissement. Parmi elles figuraient notamment la joueuse de tennis Iga Świątek et le footballeur Robert Lewandowski, qui ont contribué à amplifier la visibilité de l’événement.

Cette mobilisation massive témoigne de l’impact croissant des créateurs de contenu et des plateformes de streaming dans les campagnes de solidarité.

Au-delà du montant record, cette initiative met en lumière une nouvelle manière de lever des fonds, capable de réunir en quelques jours une communauté internationale autour d’une cause humanitaire.

Les fonds récoltés seront destinés à soutenir la recherche et les soins pour les enfants atteints de cancer, dans un élan de solidarité largement salué en Pologne.