Après la fusillade à Washington, la Maison-Blanche publie une photo dans le Bureau ovale prise juste après l’évacuation

Une photo en noir et blanc montrant Donald Trump assis dans le Bureau ovale, entouré de plusieurs responsables américains, a été diffusée après la fusillade survenue lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Le président américain avait été évacué de l’événement et n’a pas été blessé.

Une photo prise après l’évacuation

L’image montre Donald Trump assis derrière le bureau présidentiel, dans le Bureau ovale. Autour de lui, plusieurs responsables américains apparaissent debout, visiblement réunis après l’incident survenu quelques heures plus tôt.

La photo, en noir et blanc, a rapidement circulé après la fusillade qui a perturbé le dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche, organisé à Washington.

Donald Trump entouré dans le Bureau ovale

Sur le cliché, Donald Trump est installé au centre de la pièce, devant un téléphone posé sur le bureau. Plusieurs membres de son entourage se tiennent près de lui. La scène a été prise après son évacuation du dîner des correspondants, où des tirs avaient provoqué l’intervention des services de sécurité.

Une fusillade lors d’un événement officiel

La fusillade s’est produite samedi soir pendant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. L’événement réunissait des responsables politiques, des journalistes et plusieurs personnalités à Washington. Après les tirs, Donald Trump a été évacué par les services de sécurité. D’autres responsables présents sur place ont également été mis à l’abri.

Le président américain indemne

Donald Trump n’a pas été blessé lors de là fusillade. Son évacuation a eu lieu rapidement après les tirs, alors que les forces de sécurité intervenaient sur place.