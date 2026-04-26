Allemagne : Berlin soupçonne la Russie derrière des attaques visant l’application Signal

Le gouvernement allemand estime que la Russie pourrait être à l’origine d’une série d’attaques informatiques ciblant des personnalités politiques, diplomates, militaires et journalistes, selon des sources proches du dossier.

Ces attaques de type phishing visent notamment les utilisateurs de l’application de messagerie Signal, très utilisée pour ses garanties de sécurité. Elles auraient pour objectif de compromettre des communications sensibles à travers des techniques d’usurpation.

Les autorités allemandes, dont le service de renseignement intérieur BfV et l’agence de cybersécurité BSI, ont déjà alerté sur des opérations similaires menées par des acteurs étatiques.

Le parquet fédéral a confirmé avoir ouvert une enquête sur ces attaques survenues depuis la mi-avril, sans fournir davantage de détails à ce stade.

De son côté, Moscou a rejeté ces accusations, niant toute implication dans des opérations de cyberespionnage contre des pays étrangers.

Cette affaire s’inscrit dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et les pays occidentaux, où les cyberattaques sont devenues un outil stratégique majeur.

Elle souligne également la vulnérabilité persistante des communications numériques, même sur des plateformes réputées sécurisées, face à des attaques sophistiquées soutenues par des États.