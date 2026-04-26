Ukraine : Dnipro frappée par des vagues d’attaques russes, au moins 10 morts

La ville de Dnipro, dans le sud-est de l’Ukraine, a été la cible de plusieurs vagues d’attaques russes de drones et de missiles, faisant au moins 10 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités locales.

Les frappes se sont déroulées sur près de 20 heures, touchant la ville à plusieurs reprises, de nuit comme de jour. Lors de la première attaque nocturne, un immeuble résidentiel a été en grande partie détruit, piégeant des habitants sous les décombres. Quatre corps ont été extraits par les secours.

Selon le gouverneur régional Oleksandr Hanzha, huit personnes ont été tuées et 49 blessées à Dnipro. Le site frappé a ensuite été de nouveau visé dans la journée, alors que les équipes de secours intervenaient, causant de nouvelles victimes.

D’autres régions du pays ont également été touchées, notamment dans le nord de l’Ukraine, où deux personnes supplémentaires ont perdu la vie.

Ces attaques répétées illustrent l’intensité des bombardements visant des infrastructures civiles dans le cadre du conflit opposant l’Ukraine à la Russie depuis plus de quatre ans.

Les autorités ukrainiennes dénoncent des frappes visant des zones habitées, tandis que les secours poursuivent leurs recherches dans les décombres, redoutant un bilan encore plus lourd.