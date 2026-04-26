Allemagne : l’AfD atteint un niveau record dans les sondages et creuse l’écart

Le parti d’extrême droite Alternative pour l’Allemagne (AfD) a atteint un niveau inédit de 28 % d’intentions de vote dans un sondage publié par l’institut INSA, consolidant sa position de première force politique dans le pays.

Ce score marque un record pour le parti et le place quatre points devant le bloc conservateur CDU/CSU, qui reste stable à 24 %. Derrière, le Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) plafonne à 14 %, tandis que les Verts reculent à 12 % et que la gauche radicale Die Linke se maintient à 11 %.

Cette progression de l’AfD complique davantage la formation de majorités gouvernementales. Les autres partis continuent en effet de refuser toute alliance avec l’extrême droite, limitant les options à des coalitions à trois partis.

Dans ce contexte, une coalition réunissant les conservateurs, le SPD et les Verts pourrait atteindre environ 50 % des voix, tandis qu’une alliance incluant la gauche radicale resterait juste en dessous de ce seuil.

La montée de l’AfD s’inscrit dans un climat de tensions politiques et économiques, marqué notamment par les préoccupations liées au coût de la vie et aux enjeux migratoires.

Ce nouveau sondage confirme une fragmentation croissante du paysage politique allemand, rendant plus incertaine la formation d’un gouvernement stable à l’issue des prochaines échéances électorales.