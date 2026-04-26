— Marathon de Londres : Sabastian Sawe premier homme à descendre sous la barre des deux heures

Le Kényan Sabastian Sawe a fait basculer l’histoire de l’athlétisme en remportant le marathon de Londres en 1h59min30s. À 29 ans, il devient le premier homme à terminer un marathon officiel sous la barre symbolique des deux heures.

La barrière impossible est tombée

Pendant des décennies, courir 42,195 km en moins de deux heures semblait relever du fantasme sportif. Mais sur les rues de Londres, Sawe a transformé l’impossible en réalité, maintenant une allure folle d’environ 2min50s par kilomètre.

Un record du monde pulvérisé

Le précédent record mondial, détenu par Kelvin Kiptum en 2h00 et 35s, a été battu de 65 secondes. À ce niveau, un tel écart est considérable. Sawe a changé l’échelle de référence du marathon.

Une arrivée pour l’éternité

Sur The Mall, près de Buckingham Palace, Sawe a franchi la ligne les bras ouverts.

Derrière lui, l’Éthiopien Yomif Kejelcha a lui aussi terminé sous les deux heures en 1h59min41s, pour ses débuts sur marathon. L’Ougandais Jacob Kiplimo complète le podium en 2h00 et 28s, sous l’ancien record mondial également.

La performance de Sawe rappelle celle d’Eliud Kipchoge en 2019, qui avait couru en 1h59min40s lors du défi INEOS 1:59. Mais contrairement à cet événement organisé dans des conditions spéciales, l’exploit de Sawe a été réalisé dans une course officielle.

Les femmes aussi au rendez-vous de l’histoire

Chez les femmes, l’Éthiopienne Tigst Assefa a également marqué la journée en remportant la course en 2h15min41s, établissant un nouveau record du monde féminin dans une course réservée aux femmes.

Ce marathon de Londres restera donc comme l’un des plus grands moments de l’histoire de la course à pied. En 1h59min30s, Sabastian Sawe a effacé une frontière que le sport croyait presque infranchissable.