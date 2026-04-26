Hyrox, la machine à transpirer s’installe au Grand Palais

À Paris, l’Hyrox a trouvé son théâtre: le Grand Palais. Du jeudi au 27 avril 2026, 22 000 compétiteurs sont attendus sous la verrière, là où ils n’étaient « que » 12 000 l’an dernier. Le concept, lui, ne bouge pas d’un iota, et c’est aussi ça qui rassure: 8 kilomètres découpés en huit boucles d’un kilomètre, chacune suivie du même atelier de renforcement, identique d’une ville à l’autre, comme un rituel sportif bien huilé.

Né en Allemagne en 2017, débarqué en France en 2023, le format a pris en quelques saisons une vitesse de croisière impressionnante. En 2025, 100 000 pratiquants se sont rassemblés sur les événements liés à la discipline, en hausse de 42 % sur un an. Signe des temps, l’envie déborde les barrières: la liste d’attente a grimpé jusqu’à 100 000 personnes cette année, preuve que l’Hyrox coche une case devenue rare, celle d’une compétition accessible, codifiée, avec un parfum de défi personnel qui parle à tout le monde.

Un dossard, un business, et la tentation d’aller trop vite

Un dossard, un business, et la tentation d’aller trop vite Ce boom s’appuie sur un maillage très concret: 1 300 salles partenaires en France, qui vendent l’Hyrox comme on vend un rendez-vous hebdomadaire, structuré, mesurable, et parfois très anglo-saxon dans le vocabulaire. À l’entraînement, on enchaîne course rapide et ateliers aux noms qui claquent, « wall ball », « farmer carry », « sled push », avec des séances calibrées pour ressembler à la compétition. Résultat, un écosystème s’installe, entre coaching, programmes dédiés, et inscriptions qui partent vite.

Derrière les performances et les selfies en sueur, l’économie suit: le chiffre d’affaires généré en France est estimé entre 15 et 20 millions d’euros en 2025, dopé par les dossards et tout ce qui gravite autour. Reste l’autre face du décor, moins glamour: l’intensité attire, l’intensité abîme parfois, et la progression ne se commande pas comme une place de concert. L’Hyrox continue de grandir, avec cette question silencieuse qui flotte au-dessus des tapis et des kettlebells: jusqu’où le corps, lui, acceptera de suivre la cadence.