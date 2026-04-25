— Ligue 1 : le PSG s’impose 3-0 à Angers et fonce vers le titre

Le Paris Saint-Germain a signé une victoire nette sur la pelouse d’Angers, ce samedi, en s’imposant 3-0 lors de la 31e journée de Ligue 1. Grâce à ce succès, le club de la capitale prend six points d’avance sur le RC Lens à quatre matches de la fin du championnat.

Kang-in Lee lance parfaitement le PSG

Les Parisiens prennent rapidement l’avantage dans cette rencontre. Dès la 7e minute, Kang-in Lee ouvre le score pour le PSG, mettant son équipe dans les meilleures conditions. Très disponible dans le jeu, le milieu offensif parisien a pesé dans les enchaînements et a confirmé son importance dans la rotation de Luis Enrique.

Mayulu fait le break avant la pause

Avant la mi-temps, Paris double la mise grâce à Senny Mayulu. Servi par Lucas Beraldo, le jeune Parisien conclut l’action à la 38e minute, permettant au PSG de rentrer aux vestiaires avec deux buts d’avance. Cette réalisation récompense la maîtrise parisienne et a compliqué encore davantage la tâche des Angevins.

Beraldo récompense son gros match

Au retour des vestiaires, le PSG plie définitivement la rencontre. À la 52e minute, Lucas Beraldo inscrit le troisième but parisien de la tête, sur un corner parfaitement frappé par Kang-in Lee. Déjà passeur décisif sur le but de Mayulu, le Brésilien a été l’un des grands hommes de la soirée.

Ramos expulsé, Paris termine à dix

La seule ombre au tableau côté parisien est venue de Gonçalo Ramos, expulsé à la 74e minute après avoir reçu un second carton jaune. Malgré cette infériorité numérique, le PSG a gardé le contrôle du match et a continué à priver Angers de véritables opportunités.

Une victoire importante dans la course au titre

Avec cette victoire, le PSG réalise une très bonne opération dans la course au titre. Paris compte désormais six points d’avance sur Lens, avec une différence de buts très favorable, alors qu’il ne reste plus que quatre matches à disputer. Les hommes de Luis Enrique peuvent désormais se concentrer sur la Ligue des champions.