Guerre en Ukraine : Kiev affirme pouvoir frapper à des milliers de kilomètres grâce à ses drones de nouvelle génération

L’Ukraine affirme avoir franchi un cap technologique majeur dans la guerre des drones. Le ministre de la Défense Mykhailo Fedorov a déclaré que son pays dispose désormais de drones télécommandés capables d’atteindre des cibles situées à des centaines, voire des milliers de kilomètres.

Selon lui, ces drones intercepteurs peuvent être pilotés à distance sur de très longues distances, inaugurant ce qu’il décrit comme un « nouveau niveau de défense aérienne de petite taille ». Cette capacité permettrait de neutraliser des menaces sans exposer directement les opérateurs sur le terrain.

Le ministre a affirmé que des résultats concrets avaient déjà été obtenus, évoquant la destruction de cibles à longue portée. Il a également souligné que l’Ukraine serait le premier pays à déployer de manière systématique ce type de contrôle à distance pour des drones intercepteurs.

Ce développement marque une évolution significative pour Kiev. Au début de l’invasion russe en 2022, l’Ukraine disposait de capacités limitées en matière de production de drones. Depuis, le pays a développé une industrie florissante dans ce domaine, devenue un élément central de sa stratégie militaire.

Les drones intercepteurs sont présentés comme une solution plus efficace et moins coûteuse pour contrer les attaques aériennes, notamment face à la multiplication des drones ennemis. Ils permettent également d’opérer sans être directement dépendants de la ligne de front.

Cette annonce intervient dans un contexte où les technologies militaires évoluent rapidement sous l’effet du conflit, transformant en profondeur les modes de combat et les stratégies de défense.