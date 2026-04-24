Parcoursup piraté en Occitanie, 705 000 anciens candidats voient leurs données exposées

Coup dur pour la confidentialité des lycéens et étudiants passés par Parcoursup. Une cyberattaque survenue en octobre 2025 a entraîné le vol de données personnelles liées aux sessions 2023 et 2025 en Occitanie, touchant 705 000 candidats, a annoncé le ministère de l’Enseignement supérieur dans un communiqué publié jeudi 23 avril. Les personnes concernées résident dans la région ou y ont simplement formulé des vœux, preuve qu’un choix d’orientation peut laisser une trace bien au-delà de la procédure.

Dans les fichiers dérobés, on retrouve des éléments d’identité et de contact, noms, prénoms, nationalité, date de naissance, adresses postale et électronique, numéros de téléphone. S’y ajoutent des informations liées à la scolarité, avec des indications sur le parcours de formation et le statut de boursier. Ce genre de cocktail attire les fraudeurs comme la lumière attire les moustiques, parce qu’il ouvre la porte aux arnaques ciblées et aux usurpations d’identité.

Un compte détourné, une fuite massive

Pour les candidats mineurs, la fuite va plus loin. Des données sur le lien de parenté et la catégorie socio-professionnelle des responsables légaux figurent aussi parmi les informations extraites, selon le ministère. Autrement dit, des détails familiaux qui n’ont rien d’anodin, et qui donnent une photographie sociale assez fine, celle qu’on n’a pas envie de voir circuler hors de tout contrôle.

L’affaire n’a pas éclaté tout de suite. L’incident a été signalé au ministère courant mars, après détection par ses équipes, alors même que l’attaque remonte à octobre 2025. D’après les éléments communiqués, l’intrusion a été rendue possible par l’utilisation frauduleuse d’un compte donnant accès à un module de gestion des données Parcoursup, réservé aux personnels de la région académique Occitanie, une clé qui n’aurait jamais dû tomber dans de mauvaises mains.

Le ministère assure avoir saisi la CNIL et déposé plainte auprès du parquet de Paris. Reste un enjeu, aussi concret que politique, la confiance dans les outils publics du quotidien, ceux qui trient les dossiers, organisent les vies et stockent des montagnes de données sensibles. Après ce piratage, la promesse d’une orientation « simple et sécurisée » sonne plus fragile, et l’État sait qu’il sera jugé sur un point précis, sa capacité à verrouiller la porte la prochaine fois.