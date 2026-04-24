Tours : un animateur périscolaire mis en examen après le signalement visant une fillette de 3 ans

À Tours, l’annonce a glacé bien des parents. Un homme de 37 ans, animateur intervenant dans des écoles de la ville depuis plusieurs années, a été interpellé puis mis en examen pour « viol sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité », a indiqué jeudi 23 avril la procureure de la République de Tours, Catherine Sorita-Minard.

Né en 1988 à Chambray-les-Tours et domicilié à Tours, le suspect a été placé en détention provisoire. L’enquête a démarré après un signalement transmis par la Cellule de recueil des informations préoccupantes (CRIP 37) du Conseil départemental d’Indre-et-Loire, portant sur « des faits de viol commis sur une fillette née en 2022, courant février et mars, par un animateur de centre de loisirs ».

L’école Mirabeau au coeur d’une enquête, la ville organise la riposte

La ville de Tours précise que l’établissement concerné est l’école Mirabeau et que les faits auraient eu lieu durant les vacances de février 2026. L’animateur, employé par l’association Charlotte Loisirs, a été mis à pied à titre conservatoire le 17 avril puis suspendu de toute activité au contact des enfants, une mesure attendue quand la suspicion s’invite dans les lieux où la confiance devrait régner sans condition.

Selon le parquet, l’homme était jusqu’ici inconnu de la justice et n’avait jamais été condamné, tandis que les investigations continuent, analyses téléphoniques et informatiques, auditions à venir, avec l’objectif clair de vérifier l’existence d’éventuelles autres victimes. La mairie rappelle la présomption d’innocence et annonce une réunion d’information en début de semaine prochaine pour les familles, signe que l’heure est aussi à recoller, autant que possible, un lien parents-école mis à rude épreuve.