Russie : la popularité de Poutine au plus bas depuis avant la guerre en Ukraine

La cote de popularité du président russe Vladimir Putin a atteint son niveau le plus bas depuis avant le début de la guerre en Ukraine, selon des données publiées par l’institut de sondage d’État VTsIOM.

D’après cette enquête, le taux d’approbation de Vladimir Poutine est tombé à 65,6 %, tandis que la confiance du public envers le chef du Kremlin a également reculé. Bien que ce niveau reste élevé en comparaison internationale, il marque une baisse significative dans le contexte russe.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer ce recul. Les restrictions d’accès à Internet, les pressions économiques liées au conflit et les conséquences des sanctions internationales sont régulièrement évoquées pour comprendre l’évolution de l’opinion publique.

Cette baisse intervient dans un environnement fortement contrôlé, où les médias indépendants sont limités et les critiques publiques restreintes. Dans ce contexte, certains observateurs appellent à la prudence quant à l’interprétation de ces données.

Le scepticisme persiste en effet sur la fiabilité des sondages en Russie, en raison des conditions politiques et de la censure. Malgré cela, ces résultats pourraient refléter des tensions croissantes au sein de la société russe.

Cette évolution, même mesurée, souligne les défis auxquels le pouvoir russe est confronté, alors que la guerre en Ukraine continue de peser sur l’économie et sur le quotidien de la population.