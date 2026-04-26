Stations-service indépendantes, le prix du litre devient un piège

Sur les routes de campagne, la station-service indépendante ressemble parfois à un dernier phare. Un abri lumineux, adossé à un garage, qui rend service quand la grande ville est loin. Sauf qu’aujourd’hui, ce phare vacille. La volatilité des prix des carburants, les marges maigres et la concurrence des hypermarchés mettent ces petites structures sous pression, jusqu’à les pousser au bord de la panne sèche.

À Mur-de-Barrez, dans le nord de l’Aveyron, l’histoire est très concrète. Jean-Yves Yerles, gérant sur place, a rempli ses cuves le 7 avril, au pire moment, pendant une flambée liée au contexte international. Quelques jours plus tard, les tarifs reculent et le stock devient un boulet. Résultat visible sur l’affiche: 2,49 euros le litre de gazole, environ 25 centimes au-dessus de la moyenne nationale. Et dans la caisse, l’effet est immédiat: après deux semaines, il lui reste 14.000 litres sur 30.000, là où il écoule d’habitude un plein de cuve en une dizaine de jours.

Les indépendants vivent avec une règle simple, presque brutale: ils achètent leur carburant à des tarifs qu’ils ne maîtrisent pas et encaissent les variations en direct. Impossible de rattraper un mauvais timing en cassant les prix, la vente à perte est interdite. Alors chaque baisse soudaine se transforme en piège, chaque hausse en pari risqué, avec une marge qui laisse peu d’air. Le litre devient une ligne de crête, et le moindre faux pas se paye comptant.

Quand l’hypermarché fait la pluie et le beau temps

Face à eux, les enseignes de la grande distribution jouent une autre partie. Le carburant y sert souvent de produit d’appel, vendu à marge réduite lors d’opérations destinées à attirer des clients… qui feront leurs courses à l’intérieur. Dans beaucoup de secteurs, l’écart local se creuse et le conducteur, lui, tranche vite: il remplit là où c’est moins cher, même si la station indépendante est plus proche. Le réseau, déjà amincit par des décennies de fermetures et de concentration, continue de se rétracter comme une peau de chagrin.

Et voilà qu’arrive la transition énergétique, avec sa facture silencieuse. La consommation d’essence et de diesel baisse progressivement, l’électrique monte, et les exploitants doivent moderniser, se mettre aux normes, parfois songer aux bornes de recharge. Pour une petite structure, ce genre d’investissement a des allures de montagne, surtout quand les volumes reculent et que la trésorerie se tend. Le paradoxe saute aux yeux: on demande aux stations de préparer l’avenir au moment même où le présent devient instable.

L’action publique, lors des crises précédentes, a surtout visé le pouvoir d’achat des ménages, via remises ou indemnités, sans répondre pleinement à la question du maillage territorial. Or une station qui ferme, en zone rurale, ce n’est pas seulement un commerce qui disparaît, c’est un service de proximité qui s’éteint, avec ses emplois et son rôle de relais. Si la dernière pompe d’un canton s’arrête un matin, il ne restera plus qu’une habitude: faire des kilomètres pour un plein, et apprendre à vivre avec un peu moins de France au coin de la route.