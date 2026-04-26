Quatre adolescents meurent dans une sortie de route à Mairy-sur-Marne

Samedi soir, la départementale 80 s’est changée en piège mortel à hauteur de Mairy-sur-Marne (Marne). Quatre adolescents de 16 à 18 ans ont été tués dans une sortie de route, après que leur voiture a quitté la chaussée avant de percuter un arbre, selon le parquet de Châlons-en-Champagne et les sapeurs-pompiers. L’alerte a été donnée vers 18h30. Les secours, arrivés sur place, n’ont rien pu faire: les quatre occupants sont décédés sur le coup. Une scène brutale, sans détour, comme ces accidents qui laissent un village et des familles face à un silence assourdissant.

Une enquête ouverte, le mystère d’une perte de contrôle

Reste maintenant le temps des constatations et des réponses, souvent longues, toujours attendues. Le conducteur, âgé de 17 ans, était titulaire du permis de conduire, indique le parquet, tandis que la préfecture de la Marne précise que les victimes seraient originaires d’Aulnay-l’Aître et que le véhicule était seul en cause selon les premiers éléments. Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte et confiée à la gendarmerie de Châlons-en-Champagne, chargée d’établir ce qui a provoqué la perte de contrôle. Vitesse, distraction, chaussée piégeuse, défaillance… pour l’instant, rien n’est tranché, seulement l’attente d’un éclairage sur cette soirée qui a basculé.