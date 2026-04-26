Près de Lyon, une mère touchée par une balle perdue alors qu’elle rentrait chez elle

Vendredi soir, peu après 22 heures, une femme qui rentrait à son domicile avec ses deux enfants a été blessée au mollet par une balle perdue à Décines-Charpieu, dans la banlieue de Lyon. Elle a été hospitalisée et son pronostic vital n’était pas engagé, selon une source proche de l’enquête. Ses enfants, eux, ont pu se réfugier au domicile familial. Une scène ordinaire, un trajet banal, et soudain la violence qui s’invite sans frapper.

Dans le même temps, un adolescent de 16 ans a été très légèrement touché à l’oreille par des éclats provoqués par la fusillade. Une dizaine de coups de feu ont visé des voitures en stationnement, des tirs décrits comme « probablement des tirs d’intimidation ». Le quartier est connu pour abriter plusieurs points de deal de stupéfiants, un détail qui, sur place, ne surprend plus grand monde. Il y a des soirs où l’on baisse la voix, où l’on accélère le pas, comme si la ville avait ses propres couvre-feux officieux.

À Décines-Charpieu, la rue paie le prix des guerres de deal

À Décines-Charpieu, la rue paie le prix des guerres de deal Ce type de rafales devient une signature sinistre de certaines rivalités entre clans de trafiquants dans l’agglomération lyonnaise. On tire pour marquer un territoire, pour répondre à une provocation, pour faire passer un message à coups de détonations, et tant pis pour ceux qui ne sont pas visés. La mécanique est froide, presque routinière, et c’est bien ce qui glace: dans cette logique, une mère de famille n’est qu’un dommage collatéral.

Samedi, le syndicat de police Alliance a confirmé l’information sur Facebook, tandis qu’une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs des tirs. Reste désormais à savoir si les investigations, la présence policière et la pression judiciaire suffiront à casser ce cycle d’intimidations qui finit toujours par frapper au hasard, quand la nuit tombe et que les balles, elles, ne choisissent pas.