Affaire Epstein : l’OLAF ouvre une enquête visant Peter Mandelson

L’Office européen de lutte antifraude a ouvert une enquête sur Peter Mandelson, ancien commissaire européen et ex-ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, dans un dossier lié à ses relations avec le financier Jeffrey Epstein.

L’OLAF a confirmé l’ouverture de cette procédure, tout en refusant de fournir des détails en raison du caractère confidentiel de l’enquête. L’institution a précisé que cette discrétion visait à protéger le bon déroulement des investigations ainsi que les éventuelles procédures judiciaires à venir.

Cette décision intervient après plusieurs mois d’examen préliminaire. En février, l’OLAF avait déjà indiqué étudier le dossier avant de franchir une nouvelle étape avec l’ouverture officielle de l’enquête.

Peter Mandelson, figure majeure du Parti travailliste britannique et ancien commissaire européen au commerce entre 2004 et 2008, est sous pression depuis la révélation de ses liens avec Jeffrey Epstein, condamné pour crimes sexuels avant sa mort en 2019.

La polémique avait déjà eu des conséquences politiques. Nommé ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis fin 2024 par le Premier ministre Keir Starmer, Mandelson avait été contraint de quitter ses fonctions en septembre 2025 après la publication de courriels mettant en lumière l’étendue de ses relations avec Epstein.

À ce stade, aucune réaction officielle n’a été communiquée par les représentants de Mandelson. L’enquête de l’OLAF pourrait toutefois avoir des répercussions judiciaires et politiques importantes, dans une affaire qui continue de susciter de vives interrogations.