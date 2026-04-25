Audiovisuel public : le rapport Alloncle propose un grand ménage pour économiser plus d’un milliard d’euros

Le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale sur l’audiovisuel public, piloté par le député UDR Charles Alloncle, fait déjà trembler le secteur. Fusions de chaînes, suppressions d’antennes et coupes budgétaires massives : les premières fuites dessinent une réforme d’ampleur, avec un objectif affiché de plus d’un milliard d’euros d’économies.

Parmi les mesures les plus marquantes figurent la suppression de France 4, celle du Mouv’, ainsi que des projets de fusion entre France 2 et France 5, ou encore entre franceinfo et France 24. L’idée est de rationaliser une offre jugée trop dispersée, tout en recentrant les missions du service public sur l’information et les programmes essentiels.

Ces propositions, issues de plusieurs mois d’auditions, mettent en lumière ce que certains dénoncent comme une dérive budgétaire du secteur. Avec près de 4 milliards d’euros de financement public chaque année, l’audiovisuel public est régulièrement pointé du doigt pour son coût, et le rapport entend précisément ouvrir le débat sur son efficacité.

Un choc budgétaire assumé pour réorganiser le service public

Au-delà des chaînes, le rapport s’attaque aussi aux dépenses. Les budgets consacrés aux jeux et divertissements pourraient être réduits de trois quarts, tandis que les moyens alloués au sport seraient amputés d’un tiers. Une orientation assumée par le rapporteur, qui estime nécessaire de recentrer les priorités face à des finances publiques sous tension.

Le document prévoit également une évolution de la gouvernance, avec un retour à la nomination des dirigeants par le président de la République, après avis du Parlement et de l’Arcom. Une mesure qui relance la question de l’indépendance, mais que le rapporteur présente comme un moyen de clarifier les responsabilités.

Si certaines propositions apparaissent radicales et suscitent de vives critiques, elles ont le mérite de poser frontalement la question du périmètre et du coût de l’audiovisuel public. Le vote attendu des députés dira si cette volonté de rationalisation peut se traduire en réforme concrète, ou si elle restera à l’état de choc politique.

Les principales mesures proposées par le rapport :

• Suppression de France 4

• Fusion de France 2 et France 5

• Fusion de franceinfo et France 24

• Suppression de la radio Le Mouv’

• Réduction massive des budgets des jeux et divertissements (jusqu’à -75 %)

• Baisse d’un tiers des dépenses consacrées au sport

• Objectif de plus d’un milliard d’euros d’économies

• Réaffectation des économies vers le désendettement de l’État et le patrimoine

• Retour à la nomination des dirigeants par le président de la République

• Renforcement des exigences de neutralité dans l’audiovisuel public