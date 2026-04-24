Des maires revendiquent la fermeté face aux pressions communautaires

Sur le terrain, plusieurs maires disent tenir la ligne quand la religion ou l’origine s’invitent à la mairie sous forme de revendications. À Chalon-sur-Saône, Cannes, Béziers ou Montpellier, des édiles, de droite comme de gauche, affichent une doctrine simple: mêmes règles pour tous, pas d’arrangements au cas par cas. Le message est clair, presque rugueux, et il s’adresse autant aux administrés qu’aux groupes organisés qui testent les limites, parfois au guichet, parfois dans l’espace public.

Au fil des polémiques sur les signes religieux, l’occupation de certaines rues ou les pressions sur des services municipaux, le cadre s’est durci avec la loi de 2021 « confortant le respect des principes de la République ». Les maires rappellent qu’ils ne sont pas désarmés: subventions aux associations sous conditions, partenariats contrôlés, signalements à l’État lorsque l’ordre public vacille. C’est aussi une mécanique juridique, avec l’ombre portée du juge administratif, car chaque arrêté, chaque refus, chaque résiliation peut finir au tribunal.

La laïcité, terrain de contentieux et de bataille politique

Cette fermeté revendiquée se heurte à l’accusation inverse, celle de communes où des stratégies locales sont dénoncées comme clientélistes ou communautaires. Dans des villes comme Saint-Denis, La Courneuve, Creil ou Vénissieux, certains succès municipaux sont présentés comme portés par des discours identitaires, parfois assumés comme « racialistes » par des élus proches de La France insoumise. Ce qui se joue, loin des slogans, ressemble moins à une vague soudaine qu’à des équilibres locaux patiemment construits, réseaux associatifs, ancrages de quartier, habitudes de vote, tout ce qui fait et défait une mairie.

Reste une autre fissure, plus discrète mais tenace, à droite. À Chalon-sur-Saône, le maire Gilles Platret, réélu, s’en prend à Jean-François Copé, réélu à Meaux avec 63,45 % des voix, en l’accusant d’une chasse aux voix « prêts à tout », reproche qu’il dit avoir pesé dans son départ des Républicains en 2024. Dans le même temps, la présence d’une candidate voilée sur une liste liée à LFI dans la ville vient rappeler que la bataille des symboles n’est jamais loin, et que la prochaine séquence électorale pourrait transformer ces débats en tests grandeur nature pour les mairies comme pour la justice administrative.