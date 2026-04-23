Carburants : Raphaël Glucksmann propose une taxation des profits pétroliers pour financer des aides

Face à la hausse des prix à la pompe, l’eurodéputé Raphaël Glucksmann défend la mise en place d’une taxation des bénéfices exceptionnels réalisés par les compagnies pétrolières. Selon lui, ces gains, liés au contexte international et notamment aux tensions au Moyen-Orient, devraient être mis à contribution pour soutenir les ménages les plus exposés.

L’élu estime que ces recettes pourraient permettre de financer des dispositifs ciblés, comme des aides pour les travailleurs dépendants de leur véhicule ou encore des mesures en faveur de la transition énergétique. Il insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas de pénaliser les performances économiques classiques des entreprises, mais bien de capter des profits jugés conjoncturels.

Un débat sur les réponses à la crise énergétique

Raphaël Glucksmann s’appuie sur des exemples étrangers, notamment en Europe, où des dispositifs similaires ont généré des recettes bien supérieures à celles observées en France. Il juge que la fiscalité nationale actuelle reste insuffisante face à l’ampleur des bénéfices réalisés par le secteur énergétique en période de crise.

Parallèlement, il se dit favorable à un accompagnement ciblé des publics les plus touchés par la hausse des carburants, tout en rejetant les propositions de baisse généralisée de la fiscalité sur l’énergie. Selon lui, une telle mesure pèserait lourdement sur les finances publiques sans garantir une réponse efficace aux difficultés rencontrées par les ménages.