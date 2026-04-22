Sénatoriales 2026: la date est fixée, le Sénat entre en pré-campagne

Ça y est, le rendez-vous est calé dans l’agenda de la rentrée politique: les élections sénatoriales auront lieu le dimanche 27 septembre 2026. Le décret a été publié le 21 avril. Dans les couloirs feutrés du Palais du Luxembourg, on fait mine de ne pas s’emballer, mais chacun sait ce que cela signifie: à quelques mois de la présidentielle, la Haute assemblée va remettre une partie de ses compteurs à zéro. Le Sénat compte 348 sénateurs, élus pour six ans, et cette stabilité apparente s’accommode mal des grands vents nationaux… jusqu’au jour du renouvellement.

Avant le vote, il y a la tuyauterie. Le 5 juin, les conseils municipaux seront convoqués pour désigner les « grands électeurs », ces élus qui composent l’immense majorité du collège électoral. Ici, pas de suffrage direct, pas de grands meetings sur les places, pas de duel télévisé: ce sont les réseaux locaux, les alliances d’appareil et la solidité des majorités municipales qui pèsent. Le scrutin ressemble à une chambre d’écho des territoires, parfois loin des emballements parisiens, souvent très proche des rapports de force concrets dans les communes.

Un scrutin discret, une mécanique redoutablement politique

Un scrutin discret, une mécanique redoutablement politique Les candidatures devront être déposées du 7 au 11 septembre, juste avant que l’été ne lâche vraiment prise. En tout, 178 sièges seront remis en jeu, un peu plus de la moitié de l’hémicycle, avec un prochain renouvellement pour l’autre moitié en 2029. Sont concernés les départements numérotés de 1 à 36 et de 67 à 90, hors Ile-de-France, ainsi que la Guyane et plusieurs collectivités d’outre-mer, sans oublier six sièges pour les Français établis hors de France. Bref, une France large, diverse, avec des réalités locales qui ne se laissent pas résumer en un slogan.

Reste le nerf de l’affaire: cette échéance, souvent jugée secondaire, devient un test grandeur nature des ancrages. Pour les partis, c’est une façon de mesurer la solidité des implantations municipales, d’envoyer des signaux sur les équilibres internes et de préparer les batailles à venir sans en avoir l’air. Le Sénat, lui, continuera de cultiver son tempo particulier, mais le calendrier dit tout: l’automne 2026 sera un moment de vérité territoriale, avec des résultats qui pèseront dans l’air du temps à l’approche de 2027.