Sorti en salles le 22 avril, Nous l’orchestre est le nouveau documentaire du réalisateur Philippe Béziat, déjà auteur de Traviata et nous et des Indes galantes, nommé au César 2022. Cette fois, il abandonne le cadre narratif de l’opéra pour s’attaquer à un défi d’une autre nature : rendre compte, de l’intérieur, du fonctionnement de l’Orchestre de Paris et de ses 120 musiciens permanents, installés depuis 2015 à la Philharmonie. À la baguette dans le film : le jeune chef finlandais Klaus Mäkelä, 30 ans, futur directeur du Chicago Symphony Orchestra, dont la présence magnétique illumine chaque scène.

90 micros pour une immersion sensorielle inédite

Le dispositif technique mis en place est exceptionnel : pas moins de 90 micros ouverts à chaque prise, exploités en Dolby 5.1, permettent de faire entendre tantôt l’ensemble de l’orchestre, tantôt le souffle d’un soliste ou le frottement d’un archet sur les cordes. « J’ai voulu travailler comme un compositeur », explique Philippe Béziat à franceinfo Culture, « penser en termes de mouvements, comme pour une œuvre musicale. » La narration est volontairement fragmentée, la chronologie floue, les interviews des musiciens souvent achevées en sous-titres plutôt qu’à voix haute — un choix assumé par le réalisateur, convaincu que les mots « ne sont pas assez puissants » pour décrire la création musicale. Œuvres et chefs se succèdent dans un tourbillon : la fougue de Klaus Mäkelä, la précision du doyen Herbert Blomstedt, Stravinsky, Bruckner, Rimski-Korsakov… Le film a reçu le Grand Prix Documentaire Musical 2026.

Un portrait politique du vivre ensemble

Au-delà de l’expérience sensorielle, Nous l’orchestre interroge une question fondamentale : comment des dizaines d’individualités — avec leurs jalousies, leurs rancœurs, leurs désaccords sur le tempo ou le volume — parviennent-elles à se fondre en une seule entité ? Le film capte ces tensions à travers quelques répliques anonymes savoureuses, et les résout dans la beauté de la musique elle-même. « On n’est pas obligés d’être amis, mais on doit être un peu plus que collègues », résume l’un des musiciens. C’est peut-être là la vraie force du documentaire : derrière la partition bien réglée se dessine une leçon de cohabitation, presque politique, qui dépasse largement le cadre de la Philharmonie.