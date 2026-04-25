Face à la Chine, États-Unis et UE s’allient pour sécuriser les minéraux stratégiques

Les États-Unis et l’Union européenne ont franchi une nouvelle étape dans leur coopération économique en signant un accord visant à renforcer la sécurité des approvisionnements en minéraux critiques, essentiels aux technologies de pointe.

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio et le commissaire européen au commerce Maroš Šefčovič ont officialisé ce partenariat à Washington à travers un protocole d’accord. Ce texte s’accompagne d’un plan d’action distinct portant spécifiquement sur les échanges commerciaux liés à ces ressources stratégiques.

L’objectif affiché est de mieux coordonner la production, l’approvisionnement et la sécurisation de matériaux indispensables à des secteurs clés tels que les semi-conducteurs, les véhicules électriques ou encore l’armement. Ces ressources sont devenues centrales dans la compétition industrielle mondiale.

Même si la Chine n’a pas été explicitement mentionnée lors de la signature, cette initiative s’inscrit dans une volonté des alliés occidentaux de réduire leur dépendance vis-à-vis de Pékin. Le géant asiatique domine en effet largement le traitement de nombreux minéraux critiques et a déjà utilisé cette position comme levier économique.

L’Union européenne souhaite avancer rapidement sur ce dossier, avec des projets pilotes attendus avant la fin de l’année. De leur côté, les États-Unis poussent à la création d’un cadre de coopération plus large, incluant d’autres partenaires, afin de bâtir un bloc commercial stratégique.

Cette alliance souligne l’importance croissante des chaînes d’approvisionnement dans les rapports de force internationaux. Elle marque également une nouvelle étape dans la rivalité économique mondiale, où les ressources naturelles deviennent un enjeu majeur de souveraineté et de puissance.