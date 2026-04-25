Iran : Washington durcit encore les sanctions et vise un acteur chinois du secteur pétrolier

Les États-Unis ont annoncé de nouvelles sanctions liées à l’Iran, dans le cadre de leur stratégie visant à accentuer la pression économique sur Téhéran. La mesure a été officialisée par le U.S. Department of the Treasury dans un avis publié vendredi.

Ces sanctions s’accompagnent toutefois d’une licence générale autorisant la liquidation progressive de certains accords impliquant Hengli Petrochemical, une société chinoise active dans le raffinage. Cette disposition vise à permettre aux entreprises concernées de se désengager sans enfreindre immédiatement les nouvelles règles.

Washington continue ainsi de cibler les réseaux économiques liés au secteur énergétique iranien, en particulier ceux impliquant des partenaires étrangers. L’objectif est de limiter les revenus pétroliers de l’Iran, considérés comme un levier essentiel de son économie.

Cette décision intervient dans un contexte de tensions accrues autour de l’Iran, marqué par des affrontements indirects et des mesures de rétorsion économiques. Les sanctions constituent l’un des principaux outils utilisés par les États-Unis pour tenter d’influencer la politique de Téhéran.

La mise en place d’exceptions temporaires, comme cette licence de liquidation, illustre la complexité des chaînes d’approvisionnement internationales et la nécessité d’éviter des perturbations trop brutales sur les marchés.

Ces nouvelles mesures pourraient avoir des répercussions sur le commerce mondial de l’énergie, tout en accentuant les tensions diplomatiques entre les États-Unis, la Chine et l’Iran.