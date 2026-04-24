Assassin’s Creed Black Flag Resynced : le retour du pirate Edward Kenway annoncé pour le 9 juillet

C’était le secret le moins bien gardé du jeu vidéo français. Ubisoft a officialisé jeudi 23 avril la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag Resynced, version modernisée de l’opus pirate de 2013, pour le 9 juillet 2026 sur PS5, Xbox Series et PC (Steam, Epic Games Store et Ubisoft Store). Il s’agit du premier remake d’un jeu de la saga Assassin’s Creed, franchise qui a écoulé plus de 230 millions d’exemplaires depuis sa création en 2007 et compte une quinzaine d’épisodes principaux. Le projet a été confié à Ubisoft Singapour, studio déjà en charge des combats maritimes de l’épisode original, épaulé par une quinzaine d’autres studios du groupe.

Edward Kenway de retour dans des Caraïbes entièrement retravaillées

Le jeu renoue avec l’univers de l’Âge d’or de la piraterie et son héros central, Edward Kenway, capitaine gallois aventurier et grand-père de Connor Kenway (héros d’Assassin’s Creed III). Personnage atypique dans la saga, Edward n’est à l’origine ni Assassin ni Templier : c’est en volant le costume d’un membre de la Confrérie pour toucher une prime qu’il se retrouve mêlé au conflit et lancé sur les traces de l’Observatoire, lieu mythique censé permettre de surveiller n’importe qui sur Terre. La trame originale est conservée, mais l’ensemble a été entièrement reconstruit avec la dernière version du moteur Anvil. Les premières images dévoilées montrent des graphismes sensiblement améliorés : monde plus vivant et peuplé, textures optimisées, transitions sans temps de chargement. Le gameplay a également été enrichi, combats à la parade plus fluides, parkour et infiltration retravaillés, mécaniques navales approfondies, dans la continuité des ajouts récents de la franchise. Parmi les nouvelles têtes au casting figurent Lucy Baldwin, le Padre et Dead Man Smith, chacun doté de quêtes narratives propres. Le Jackdaw, le navire emblématique d’Edward, est évidemment de retour, et pourra cette fois embarquer un chat ou un singe comme animal de compagnie. En revanche, Ubisoft a confirmé l’absence de mode multijoueur. Côté musique, la bande originale originale revient, complétée par une composition réimaginée par Woodkid, déjà auteur de la BO de Death Stranding 2, qui sera dévoilée plus tard dans l’année.

Un remake stratégique pour Ubisoft en pleine reconstruction

La sortie de Black Flag Resynced intervient dans un contexte délicat pour l’éditeur français, qui a annoncé en janvier une réorganisation en profondeur accompagnée de reports et d’annulations, dont l’arrêt du remake de Prince of Persia : les Sables du temps. Après des résultats jugés mitigés pour Shadows et Mirage, Ubisoft a choisi de s’appuyer sur un titre plébiscité par sa communauté pour retrouver un équilibre financier. Le dernier épisode en date, Assassin’s Creed Shadows, lancé en mars 2025, avait toutefois dépassé les prévisions de l’éditeur. Par ailleurs, une adaptation en série pour Netflix est en cours de développement, avec une intrigue située dans la Rome antique.